«С ней уже все нормально»: Светлана Слепцова рассказала о состоянии Ольги Медведцевой

Биатлонистка Светлана Слепцова поблагодарила красноярцев за заботу и рассказала о состоянии Ольги Медведцевой.

Три биатлонистки попали в аварию вечером 16 сентября на дороге между Красноярском и Бородино. От ехавшей навстречу им машины отлетел металлический болт, который попал в голову Ольги Медведцевой, находившейся за рулем Audi Q5. После этого автомобиль слетел в кювет. Две другие спортсменки — Светлана Слепцова и Ольга Вилухина, находившиеся в салоне, не пострадали. Ольгу Медведцеву доставили в краевой центр, ее прооперировали и врачи заявили, что жизни женщины ничего не угрожает.

Сегодня Светлана Слепцова опубликовала в Instagram слова благодарности и рассказала о том, как себя чувствует ее коллега. Спортсменка пояснила, что они возвращались из Бородино, где проходили соревнования на призы олимпийских чемпионов.