«С ней уже все нормально»: Светлана Слепцова рассказала о состоянии Ольги Медведцевой

Биатлонистка Светлана Слепцова поблагодарила красноярцев за заботу и рассказала о состоянии Ольги Медведцевой.
Три биатлонистки попали в аварию вечером 16 сентября на дороге между Красноярском и Бородино. От ехавшей навстречу им машины отлетел металлический болт, который попал в голову Ольги Медведцевой, находившейся за рулем Audi Q5. После этого автомобиль слетел в кювет. Две другие спортсменки — Светлана Слепцова и Ольга Вилухина, находившиеся в салоне, не пострадали. Ольгу Медведцеву доставили в краевой центр, ее прооперировали и врачи заявили, что жизни женщины ничего не угрожает.
Сегодня Светлана Слепцова опубликовала в Instagram слова благодарности и рассказала о том, как себя чувствует ее коллега. Спортсменка пояснила, что они возвращались из Бородино, где проходили соревнования на призы олимпийских чемпионов.
«Хочу сказать всем огромное спасибо за слова поддержки. Не думала что столько людей сегодня напишет и позвонит. У нас всё хорошо, мы обошлись без повреждений, но вот нашей Ольге досталось. С ней тоже уже всё нормально, она в сознании и уже шутит», — рассказала сегодня Светлана Слепцова.