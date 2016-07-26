Красноярца задержали за международную посылку

В Красноярске на почте задержали 33-летнего мужчину, который получал посылку из республики Беларусь. Как рассказали в пресс-службе таможни, в посылке мужчины были анаболические стероиды. В составе таблеток и ампул, привезенных из-за границы, были сильнодействующие вещества общей массой около 16 граммов, запрещенные в России.

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Красноярец пояснил, что анаболики он заказывал через интернет для личного применения — хотел нарастить мышечную массу.

В отношении бодибилдера возбудили уголовное дело по статье 226.1 УК РФ (Контрабанда сильнодействующих веществ). За незаконный ввоз препаратов мужчине грозит штраф до миллиона рублей и тюремный срок до семи лет.