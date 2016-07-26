Цены на бензин в следующем году вырастут из-за акцизов

Правительство РФ приняло решение о повышении акцизов на топливо в 2018 году. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на источники во власти страны.

По имеющейся информации, в следующем году топливные сборы будут повышены дважды — 1 января и 1 июля. Каждый раз увеличение будет составлять 50 копеек на литр. Это, по мнению экспертов, приведет к росту цен в рознице на 1,5 %. Плюс к этому, до конца 2017 года не исключен и рыночный рост цен на топливо, который может составить до 2,8 рубля за литр.

При текущих объемах производства и потребления топлива в России дополнительные доходы федерального бюджеты, сформированные возросшими акцизами, составят порядка 55-60 млрд рублей.

Эти деньги будут распределены между федеральным и региональными дорожными фондами. Федеральные средства, скорее всего, пойдут на строительство двух автомобильных трасс: «Приморского кольца» в Калининградской области и крымской «Тавриды» — для достройки первой необходимо еще 40 млрд рублей, а вторая к текущему моменту подорожала до 140 млрд рублей против 85 млрд рублей в марте 2016 году.

Отметим, что буквально сегодня на заправках красноярской сети «25 часов» на 40-90 копеек с литра выросли цены на все виды бензина. И это далеко не первое увеличение стоимости топлива — предыдущее произошло чуть большем месяца назад.