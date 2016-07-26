В Красноярске подорожали все марки бензина

18 сентября 11:16 Цены на бензин в следующем году вырастут из-за акцизов

Новая неделя в Красноярске началась с повышения цен на бензин. Сегодня утром автомобилисты заметили, что на сети заправок «25 часов» подорожали все марки топлива. На остальных АЗС пока сохраняются прежние цены.

Если в конце лета популярный у водителей бензин АИ-92 на заправках этой сети продавали за 36,60 руб., то теперь он стоит 37,10 руб. (на 50 копеек больше, чем в начале августа). Литр АИ-95 на «25 часов» продают за 39,30 руб., что на 40 копеек дороже. Больше всего поднялась цена на АИ-98 — до 43,90 руб. — на 90 копеек выше, чем ранее.

По традиции, именно сеть АЗС «25 часов» первой в Красноярске поднимает цены на бензин. Затем к ней присоединяются остальные заправщики.

Напомним, активное повышение цен на бензин в Красноярске началось летом. Это заинтересовало следователей. Вместе в антимонопольщиками они проверяли, есть ли в действиях владельцев автозаправочных станций признаки «манипулирования рынком и картельного сговора». Они обещали возбудить уголовное дело, если подозрения подтвердятся. Однако к сегодняшнему дню о результат проверок не сообщалось.

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