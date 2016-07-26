«Енисей-СТМ» вышел в финал чемпионата России по регби

Победой «Енисей-СТМ» завершилась на выходных полуфинальная серия матчей плей-офф чемпионата России по регби. Красноярская команда выиграла у «ВВА-Подмосковья» с общим счетом 107:15.

Как сообщили в пресс-службе «Енисей-СТМ», исход противостояния во многом был предрешён в первой встрече, сибиряки разгромили соперника со счетом 62:10, а в ответном полуфинале обыграли 45:5. Уже до перерыва «Енисей-СТМ» набрал 35 очков: хет-трик оформил Денис Симпликевич, дубль Антон Рудой, две реализации, штрафной и дроп-гол Рамиль Гайсин. Регбисты «ВВА» ответили попыткой Германа Давыдова.

Во втором тайме команды продолжили радовать болельщиков быстрым регби. Монинцы воспрянули духом и постарались выровнять игру, но в очках это не отразилось. Под конец второго периода Алексей Михальцов занёс попытку по правому флангу, а Александр Будыченко выполнил сложную реализацию и забил штрафной. 45:5 — «тяжёлая машина» повторно победила «ВВА-Подмосковье».

В другой паре «Кубань» — «Красный Яр», финалистом стала также красноярская команда, поэтому в седьмой раз финал пройдет в Красноярске.

Первый матч назначен на 24 сентября, а «золотой финал» состоится 1 октября