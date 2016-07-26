Красноярские школьники изучают астрономию в настоящей обсерватории

Уроки астрономии в красноярской школе № 64 (ул. Московская, 2) проводят в обсерватории, которая разместилась на чердаке общеобразовательного учреждения, сообщили в пресс-службе главного управления образования городской администрации.

Курс «Астрономия» на протяжении долгих лет был обязательным для учеников 11 классов, однако затем предмет исключили из школьной программы. В новом учебном году астрономия вновь появилась. Изучать дисциплину будут ученики 10 и 11 классов. Занятия проводятся дважды в неделю в течение полугодия или один раз в неделю в течение всего учебного года.

За 35 уроков школьникам предстоит познакомиться со строением солнечной системы, физической природой небесных тел и систем, с эволюцией вселенной, теориями развития галактики, важными астрономическими открытиями, определившими развитие науки и техники и так далее. Учреждения закупают учебники, а в кабинетах физики появляются модели небесных тел и их движений, карты звёздного неба, астрономические календари, оптические инструменты и многое другое.

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Особенными уроки астрономии станут для учеников школы № 64. В учреждении есть телескоп, подвижные карты звездного неба, глобус луны и модели небесных сфер. Настоящая гордость школы — единственная в крае школьная обсерватория, которая занесена в астрономический справочник России.

В 60-е годы в её строительстве принимали участие все педагоги и ученики. В двухэтажной пристройке на чердаке есть небольшое помещение, в котором собираются сделать аудиторию для занятий, а на верхнем ярусе расположилась обсерватория. Жёсткий механический купол двигается вокруг своей оси, и в вечернее время дети могут наблюдать за небесными объектами из телескопа с 300-кратным увеличением. Помимо учебной программы в школе работает кружок астрономии, его посещают порядка 30 учеников 7-11 классов.