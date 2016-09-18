Виновником смертельного ДТП в Железногорске оказался злостный нарушитель (видео)

В Железногорске задержали водителя, который сбил пешехода в Железногорске. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Авария произошла 13 сентября на ул. 60 лет ВЛКСМ — серебристая Toyota Carib на большой скорости выехала на перекресток и сбила мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Виновник происшествия даже не остановился. Помощь 63-летнему пешеходу пытались оказать очевидцы, но он скончался на месте происшествия.

Сегодня сотрудники пресс-службы МУ МВД России по Железногорску сообщили, что сумели найти водителя-лихача. Им оказался 43-летний местный житель. Все это время злоумышленник скрывался дома, а автомобиль спрятал в соседнем поселке Первомайский.

В полиции пояснили, что стаж вождения у мужчины 17 лет. За последние шесть лет он 40 раз привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения. По данным пресс-службы, чаще всего мужчину ловили на превышении скорости.

Железногорца задержали, в его отношении возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.