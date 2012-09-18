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Подросток погиб в результате столкновения с «КАМАЗом»
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Подросток погиб в результате столкновения с «КАМАЗом»

18 сентября 9:35
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Накануне в Рыбинском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 16-летний подросток. Как рассказали в ГИБДД, авария произошла на 989 километре автодороги «Сибирь». По предварительным данным, 37-летняя красноярка за рулем Mitsubishi Pajero выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с «КАМАЗом».

На трассе в Рыбинском районе произошло ДТП
Фото: vk.com/gibdd24
В результате аварии погиб подросток
Фото: vk.com/gibdd24

После столкновения с грузовиком автомобиль красноярки врезался в автомобиль Freightliner и микроавтобус Toyota.

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В аварии погиб 16-летний подросток, который ехал в Mitsubishi. Ещё один пассажир  11-летний мальчик — получил незначительные травмы.

В ГИБДД добавили, что кроме детей, в аварии никто не пострадал.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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