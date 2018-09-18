Новогодние каникулы 2018 года продлятся 10 дней

Правительство России составило календарь праздничных дней следующего, 2018 года. Информацию об этом опубликовала «Российская газета».
Год в стране начнется с новогодних каникул, продолжительностью в 10 дней — с 30 декабря по 8 января. Два выходных дня, выпадающие на период праздников, 6 и 7 января, перенесут на 9 марта и 2 мая соответственно. Еще два переноса в правительстве предложили апреле — с субботы 28 на понедельник 30 и в июне — и с субботы 9 на понедельник 11. Последний перенос даст возможность жителям страны не выходить на работу 31 декабря — последний рабочий день поменяют местами с субботой, 29 декабря.
Таким образом, отдыхать жители России будут:
- с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года,
- с 23 по 25 февраля,
- с 8 марта по 11 марта,
- с 29 апреля по 2 мая,
- один день 9 мая,
- с 10 июня по 12 июня,
- с 3 ноября по 5 ноября.