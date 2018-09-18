Новогодние каникулы 2018 года продлятся 10 дней

Правительство России составило календарь праздничных дней следующего, 2018 года. Информацию об этом опубликовала «Российская газета».

Материалы по теме Праздничные и выходные дни в 2017 году Сколько и когда мы будем отдыхать?

Год в стране начнется с новогодних каникул, продолжительностью в 10 дней — с 30 декабря по 8 января. Два выходных дня, выпадающие на период праздников, 6 и 7 января, перенесут на 9 марта и 2 мая соответственно. Еще два переноса в правительстве предложили апреле — с субботы 28 на понедельник 30 и в июне — и с субботы 9 на понедельник 11. Последний перенос даст возможность жителям страны не выходить на работу 31 декабря — последний рабочий день поменяют местами с субботой, 29 декабря.

Таким образом, отдыхать жители России будут: