>
>
Новогодние каникулы 2018 года продлятся 10 дней
Новости
/
Общество
,
В России

Новогодние каникулы 2018 года продлятся 10 дней

18 сентября 17:26
18

Правительство России составило календарь праздничных дней следующего, 2018 года. Информацию об этом опубликовала «Российская газета».

Материалы по теме
Праздничные и выходные дни в 2017 году
Сколько и когда мы будем отдыхать?

Год в стране начнется с новогодних каникул, продолжительностью в 10 дней — с 30 декабря по 8 января. Два выходных дня, выпадающие на период праздников, 6 и 7 января, перенесут на 9 марта и 2 мая соответственно. Еще два переноса в правительстве предложили апреле — с субботы 28 на понедельник 30 и в июне — и с субботы 9 на понедельник 11. Последний перенос даст возможность жителям страны не выходить на работу 31 декабря — последний рабочий день поменяют местами с субботой, 29 декабря.

Таким образом, отдыхать жители России будут:

  • с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года,
  • с 23 по 25 февраля,
  • с 8 марта по 11 марта,
  • с 29 апреля по 2 мая,
  • один день 9 мая,
  • с 10 июня по 12 июня,
  • с 3 ноября по 5 ноября.
Календарь праздничных дней 2018
Инфографика: rg.ru

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать