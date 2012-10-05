Понедельник после Пасхи предложили сделать выходным

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме РФ внесли на рассмотрение законопроект об установлении в России нового праздничного и выходного дня — Светлого пасхального понедельника, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу думских либерал-демократов.

Авторами документа стали парламентарии Ярослав Нилов и Игорь Лебедев. Вчера он был зарегистрирован в нижней палате российского парламента, а сегодня — направлен на рассмотрение в комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов. Речь идет о поправках в статью 112 Трудового кодекса РФ, которые бы законодательно закрепили нерабочий день в понедельник после воскресного дня религиозного праздника — Воскресения Христова.

Инициаторы поясняют, что ТК РФ дает регионам право устанавливать праздничные дни в дополнение к общефедеральным, и, например, республики Башкортостан, Татарстан, Крым воспользовались этим правом в отношении мусульманских религиозных праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам.

Также они отмечают, что большинство россиян отмечают православный праздник — Пасху.

«Предложение о новом праздничном дне — Светлом пасхальном понедельнике — это и дань уважения историческим традициям России, и признание роли православия в становлении страны, — подчеркнул депутат Госдумы от Красноярского края Сергей Натаров. — Во многих странах следующий за Пасхой день является выходным. Потому мы предложили ввести подобную практику и в России. Пасху празднуют до 85 процентов россиян. Дополнительный выходной позволит создать условия для посещения храмов, высвободит время для полезных дел».

Материалы по теме В Красноярск привезли Благодатный огонь из Иерусалима

В ближайшее время поправки направят и в правительство РФ для получения заключения.

Добавим, в 2018 году, согласно расчётам, Пасха выпадает на 8 апреля.

В случае принятия инициативы депутатов фракции ЛДПР выходным должен стать понедельник 9 апреля 2018 года.