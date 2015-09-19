Владелец внедорожника отсудил 230 тысяч рублей за упавший на машину шифер

Житель Красноярска добился возмещения ущерба за разбитый в центре города Toyota Land Cruiser Prado. Об этом сообщила пресс-секретарь Красноярского краевого суда Наталья Мишанина.

В мае прошлого года во дворе нежилого здания на пр. Мира, 76 «б» на внедорожник Toyota Land Cruiser Prado упал кусок шифера. Эксперты оценили причиненный ущерб в 214 тыс. рублей — 160,8 тыс. рублей за ремонт и 53,4 тыс. рублей за утрату его товарной стоимости. Суд установил, что в здании размещается ООО «СреднеВековье», а вторая часть закреплена за краевым учреждением по обеспечению исполнения полномочий в области образования.

Суд решил разделить стоимость ущерба между ними, исходя из площади, которую занимают организации. С коммерческой структуры решили взять 167,1 тыс. рублей, а с госучреждения — 47,3 тыс. рублей. К этому добавилось 14,9 тыс. рублей на оплату услуг представителя и эксперта и 4,2 тыс. рублей судебных расходов. Первую сумму обязали оплатить ООО «СреднеВековье», а меньшую — краевую структуру.