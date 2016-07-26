Экономическую деятельность и повышение инвестиционной привлекательности обсудят на Форуме в Красноярске

С 19 по 21 октября в Красноярске пройдет XVI Форум предпринимательства Сибири. Главной темой форума этого года стала внешнеэкономическая деятельность и повышение инвестиционной привлекательности региона. В программу включён ряд мероприятий, посвященных данной теме.

19 октября состоятся семинары «Возможности онлайн-торговли для экспортеров», «Государственные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и их влияние на состояние инвестиционного климата», а также форсайт-сессия по развитию международного сотрудничества и круглый стол «Приоритетный проект Красноярского края: «Зеленогорск территория промышленного роста и инновационной экономики».

На 20 октября запланированы семинары «Инвестиционный потенциал Красноярского края. Механизмы формирования и финансирования инвестиционных проектов» и «Деловая коммуникация в экспортной деятельности». Будет работать открытая дискуссионная площадка «Практика поддержки инвестиционных предложений в Красноярском крае: ведомственный и территориальный аспекты».

Отметим, что в августе этого года в правительстве края утвердили план реализации проекта по улучшению инвестиционного климата региона. По словам министра экономического развития и инвестиционной политики края Михаила Васильева, ключевая цель проекта — создание в регионе благоприятных условий для ведения бизнеса и повышение позиций края в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 2018 году.

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Приоритетный проект является одним из самых масштабных за последние годы и насчитывает более 100 участников. Важнейшим блоком мероприятий приоритетного проекта станет усиление работы с инвесторами и развитие механизмов поддержки малого и среднего бизнеса.

Кроме того, на форуме будут подведены итоги конкурса «Лучший экспортёр года». В Красноярском крае он проводится впервые. По словам организаторов, конкурс призван стимулировать рост объёма экспорта и экспортной активности малого и среднего бизнеса, повысить конкурентоспособность товаров, производимых в крае, а также популяризировать успешный опыт компаний-экспортёров. Среди критериев оценки конкурсантов — темпы прироста объёма реализуемой экспортной продукции, география поставок, количество созданных рабочих мест, участие в международных и зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях.

Форум предпринимательства Сибири состоится 19–21 октября в красноярском МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Вход свободный.