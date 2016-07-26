Бесплатно открыть счет и подключиться к интернет-банку можно на Форуме предпринимательства Сибири

С 19 по 21 октября в Красноярске пройдет ежегодный Форум предпринимательства Сибири. Один из участников — ПАО Росбанк предложит представителям малого бизнеса бесплатно открыть счет, подключиться к системе Интернет Клиент-Банк и получить скидку на генерацию ключа, заверить копии учредительных документов и оформить карточку с образцами подписей и оттиском печати.

Кроме того, специалисты Росбанка расскажут предпринимателям о выгодных кредитах на развитие бизнеса. Как рассказали представители банка, предложения способны закрыть максимальное количество любых потребностей бизнеса, а именно: пополнение оборотных средств; приобретение оборудования, транспорта, спецтехники, недвижимости; проведение текущего или капитального ремонта помещений; реструктуризация текущих кредитов; закрытие кассовых разрывов.

Материалы по теме Деньги под контролем Как выгодно рефинансировать кредит?

Гости смогут выбрать кредит на свое усмотрение в удобном формате. Это может быть универсальный залоговый кредит с аннуитетными/дифференцированными платежами, либо гибкий график погашений; возобновляемая кредитная линия с возможностью использования траншей в рамках кредитного лимита, невозобновляемая кредитная линия, необнуляемый овердрафт.

Помимо этого, для представителей малого и среднего бизнеса действуют привлекательные процентные ставки.

Узнать подробности о кредитных продуктах Росбанка можно на Форуме предпринимательства Сибири (19–21 октября, Красноярск, ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь»). Вход свободный.