Чиновница из Красноярска попалась на растрате

Суд вынес приговор уроженке Красноярска, виновной в растрате бюджетных денег. Как рассказали в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю, 33-летняя женщина являлась руководителем комитета по управлению муниципальным имуществом Северо-Енисейского района. Чиновница решила приобрести в собственность одну из муниципальных квартир в этом районе.

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Чтобы купить жилье за 300 тысяч рублей, мошенница решила воспользоваться денежными средствами администрации района — у нее был доступ к деньгам от арендаторов муниципального имущества. Женщина перенаправила часть арендной платы одного из предприятий в счет оплаты квартиры, которую она хотела выкупить.

Суд признал чиновницу виновной по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата», ей назначили штраф в размере 144 тысяч рублей.