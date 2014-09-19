Попавшийся на взятке важный канский таможенник предстанет перед судом

Уголовное дело в отношении начальника Канского таможенного поста Красноярской таможни направлено в суд для рассмотрения, сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры. В конце мая 2017 года высокопоставленного таможенника задержали на трассе в Березовском районе Красноярского края с полной денег коробкой из-под чая. Следователи установили, что начальник поста получил 200 тысяч рублей от одного из предпринимателей, которому он обещал свое покровительство.

«За ежемесячное вознаграждение в 200 тысяч рублей он обещал содействие в беспрепятственном прохождении вагонов через Канский таможенный пост Красноярской таможни, минимизации таможенных досмотров, решении возникающих проблем, связанных с Канским таможенным постом Красноярской таможни», — рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры.

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В отношении таможенника завели уголовное дело по статье 290 УК РФ «Получение взятки». Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело направили в суд для рассмотрения. Начальнику таможенного поста грозит штраф до 4 миллионов рублей либо лишение свободы сроком до 12 лет.