Социальные пенсии в России вырастут в апреле следующего года

Социальные пенсии россиянам проиндексируют 1 апреля 2018 года. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

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После этого, выплаты недееспособным гражданам, а также назначенные по утере кормильца, увеличатся на 4,1 %.

Кроме этого, с 1 января 2018 года будут проиндексированы на 3,7 % пенсии неработающим пенсионерам. А вот выплаты работающих пенсионеров в следующем году изменяться не будут.

По словам главы Минтруда, возможно, правительство вернется к этому вопросу позже.

Добавим, социальные пенсии в России индексируются ежегодно 1 апреля.