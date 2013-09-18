Красноярская мэрия отказалась переделывать бордюры под нужды инвалидов

Департамент городского хозяйства администрации Красноярска не будет переделывать бордюры в Октябрьском районе по улице Тотмина, установленные без учета потребностей людей с ограниченными возможностями. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Законодательного Собрания Красноярского края Александр Глисков, ссылаясь на ответ чиновников на его обращение.

На эти нарушения обратил внимание проживающий в Октябрьском районе инвалид-колясочник Владимир Журат, который год назад разбил кувалдой мешавший проезду бордюр, и даже объявил голодовку в знак протеста против игнорирования городскими властями нужд людей с ограниченными возможностями.

Тогда же на Тотмина установили новые бордюры. Причем не бетонные, к качеству которых есть множество нареканий, а гранитные. Правда, с недостаточным занижением. Так что беспрепятственно преодолеть их инвалид не мог. И проблема по сей день не решена.

Это и послужила поводом для обращения Глискова в департамент горхозяйства.

«Понижение бордюрного камня по улице Тотмина и улице Юшкова перечнем работ текущего года не предусмотрено», — ответили чиновники.

Также они добавили, что при подготовке плана мероприятий по организации доступной среды для инвалидов и маломобильных граждан в 2018 году этот участок обязательно рассмотрят.

«В письме прямо указано, что Владимир Кириллович (Журат — прим.ред.) должен сам выйти с инициативой. То есть прошлогоднего поступка, „прославившего“ Красноярск на всю страну, было недостаточно. А то, что в 2016 году работы выполнены некачественно, и надо бы их доделать, это чиновникам даже в голову не приходит», — резюмирует депутат ЗС.

Недостаточное занижение бордюров было отмечено еще в ряде мест Красноярска. Например, на ул. Партизана Железняка, в районе Красноярского медицинского университета. Причем еще в начале июня этого года.

В департаменте горхозяйства тогда заверили, что ни одни работы подобного рода не будут приняты без специального обустройства для инвалидов, а подрядчики, допустившие подобные нарушения, должны будут устранить их за свой счет.

Между тем, на Партизана Железняка до сих пор ничего не изменилось — высота бордюров по-прежнему делает их практически непреодолимыми для инвалидов-колясочников.