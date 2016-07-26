«Новую дорогу и обмыть не грех?»: красноярцы возмутились обедом рабочих на Мира

Красноярцев возмутил обед со спиртным посреди Красноярска. Фотографию жители города опубликовали сегодня в социальных сетях.

Автор снимка пояснил, что «пикник» рабочих, которые занимаются ремонтом улицы, он увидел в районе дома № 37 на пр. Мира. В качестве стола мужчины использовали доску, которую уложили на бампер грузовика и подперли ее сигнальными дорожными конусами. На «столе» красноярцы заметили бутылку, похожую на тару с крепким алкоголем.

«А что отмечаем?! Проспект Мира уже четвёртый месяц перекрыт!», — возмутились горожане. Они отметили, что такая ситуация стала возможной из-за слабого контроля со стороны заказчика работ.

Напомним, в конце прошлой недели в мэрии признали, что ремонт на центральной улице города идет с отставанием на 3 недели — он завершен лишь на 40 % от плана.