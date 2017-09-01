Ремонт на проспекте Мира в Красноярске идет хуже всего

В Красноярске подвели промежуточные итоги масштабного ремонта дорог и назвали сроки завершения. Напомним, этим летом в разных районах города одновременно ремонтируют несколько ключевых дорог. Но не на всех из них работы идут по графику. Накануне в мэрии в очередной раз подтвердили информацию об отставании от сроков.

Например, ремонт проспекта Мира завершен только на 40 %. Именно на главной улице города наблюдается наибольшее отставание по срокам — порядка 3 недель. Завершить ремонт там должны до конца октября.

В администрации уверяют, что ежедневно контролируют ситуацию. Уже сейчас известно, что устройство опор освещения может затянуться, так как имеются проблемы с поставкой оборудования.

«Другого выхода нет, как успеть закончить ремонт в срок. Сегодня основная задача — в первую очередь выполнить асфальтобетонное покрытие, земляные работы на проезжей части, в том числе устройство ливневых коллекторов. Участок разбит на несколько захваток, на каждой работают бригады. В ежедневном режиме по три раза в день мы собираемся, каждый отчитывается о работах», — рассказали в мэрии.

Большинство красноярцев негодуют из-за затянувшегося ремонта на проспекте Мира. А другие считают перекопанный проспект удачной локацией для необычных фотосессий.

Публикация от Sergey Savin (@sergeisavin) Сен 1 2017 в 7:11 PDT

Чиновники также рассказали о результатах работ на других улицах города. Например, отметили «высокую готовность» работ на улице Карла Маркса и проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». А вот на других улицах правобережья — Семафорной и Вавилова — имеются проблемы и отставание от сроков.