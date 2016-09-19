Красноярцам предложили проголосовать за благоустройство знаковых мест

Жителям Красноярска предложили выбрать знаковые городские места, которые нужно благоустроить. Преобразить объекты планируют в рамках подготовки к Всемирной универсиаде 2019 года, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В опросе горожане могут выбрать сразу несколько мест из 10 представленных. Среди вариантов, например, значится строительство надземного перехода на улице Карла Маркса и на ул. Свердловской, развитие западной части острова Татышев, в том числе парка Универсиады, благоустройство площади Мира, подсветка Вантового моста и другие.

Посмотреть полный перечень объектов и проголосовать за понравившийся вариант можно на сайте мэрии в разделе «Опросы».

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Поддержанные горожанами знаковые места в дальнейшем поступят на утверждение в конкурсную комиссию, в состав которой вошли депутаты красноярского Горсовета и Законодательного Собрания края, представители общественности и профессионального сообщества. Члены комиссии, учитывая выбор красноярцев, определят нуждающиеся в благоустройстве места. Разработка и реализация проектов пройдет за счет средств краевого бюджета.

Голосование продолжится в течение двух недель до 3 октября.