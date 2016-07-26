Проекты скверов и новых заборчиков представили красноярцам

Красноярцам предложили поучаствовать в общественном обсуждении благоустройства городских пространств. Высказать мнение по любому проекту может каждый желающий онлайн.

Как рассказали в пресс-службе департамента горхозяйства администрации, проекты благоустройства общественных пространств разработали ученые из института архитектуры и дизайна СФУ. Это проекты будущих скверов и зеленых уголков, которые планируется обустроить в городе. Отметим, работы запланировали практически во всех районах Красноярска.

Так, например, в порядок приведут территорию по улице Перенсона — ее озеленят и обустроят там сквер. Масштабные работы ожидаются и в центре города, среди них благоустройство, ремонт подпорных стенок и замена бордюрного камня, как у моста через реку Качу. Серьезное внимание уделят ограждениям — где-то их сделают в виде живой изгороди, как на проспекте им. газеты «Красноярский рабочий», а где-то — установят металлические, как, например, вдоль улицы Дубровинского.

Материалы по теме На месте «странного» благоустройства красноярцы открыли площадь Пяти урн

Эскизы можно посмотреть на сайте мэрии в разделе «Опросы». Каждый красноярец может высказать мнение о проекте в целом или об отдельных элементах. Обсуждение продолжится до 12 июня. Все мнения и предложения будут учтены. После общественного обсуждения и голосования проекты при необходимости доработают, после чего будут составлены сметы и объявлены торги на поиск подрядчиков по выполнению работ.

«В этом году в Красноярске идёт большой дорожный ремонт. Однако к любой ремонтной кампании в городе будет осуществляться комплексный подход. Каждая улица рассматривается как элемент городской среды, поэтому она должна приобрести единый облик, претерпеть качественные изменения, стать более удобной как для водителей, так и для пешеходов. Поэтому после ремонта дорожного полотна на многих объектах появится и благоустройство — озеленение, уличная мебель и другие элементы городского комфорта. Представленные проекты — часть этой работы», — рассказали в департаменте.