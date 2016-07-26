Красноярец показал спасение бездомной дворняги из заброшенного погреба (видео)

На правобережье мужчины спасли дворнягу, которая просидела несколько дней в заброшенном погребе. Видеозапись разместил в социальных сетях красноярец Дмитрий Походяев.

Мужчина рассказал, что вчера он стал участником операции по спасению собаки. Произошло это в Красноярске, на ул. Энергетиков. Вместе с другом он находился на дороге и услышал жалобный лай собаки. В нескольких метрах от проезжей части мужчина заметил старый подвал, в который свалилась черная дворняга.

«Под собакой провалились гнилые доски и она упала вниз», — пояснил молодой человек. Судя по всему, животное провело в заключении несколько дней — собака выглядела исхудавшей и жадно накинулась на хлеб, сброшенный парнями.

Молодой человек вызвал спасателей. Специальной палкой с веревочной петлей на конце они сумели поймать собаку за шею и вытащить ее из подвала. Судя по всему, пса мучила жажда, поэтому он сначала напился из лужи, а потом подошел поблагодарить своих спасителей. Опасную яму мужчины прикрыли досками.