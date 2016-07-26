Ярмарка здоровья и концерт Мацуева: среда в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске в среду.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в среду в Красноярске ожидается облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 12°C. Западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

В 10:00 в МВДЦ «Сибирь» начнется «Ярмарка здоровья и народной медицины» (18+). Экспозиция посвящена здоровому образу жизни, диетологии, фитотерапии, различным видам массажа и физической культуры. На ярмарке будут представлены как традиционные, так и нетрадиционные методы лечения и оздоровления.

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В Конгресс-холле СФУ пройдет семинар от успешного топ-менеджера Максима Батырева «Менеджер в эпоху перемен» (18+). Эксперт расскажет о том, как быть отличным менеджером даже во время перемен, а также ответит на много важных вопросов. Почему одни руководители гордятся своими подчиненными, а другие думают, что вокруг них собрались одни идиоты? Почему одни реформы проходят гладко, а после других люди начинают бунт? Почему одни руководители отдыхают по 4 раза в год на лучших курортах, а другие впахивают с утра до ночи, думая, что без них все развалится? Подробную программу семинара можно посмотреть здесь. Начало в 10:00.

В эко-пространстве Берёзы & Ели пройдет бесплатный мастер-класс по лепке из мастики (6+). Начало в 18:00. Подробности по телефону 2-913-056.

В 18:30 всех желающих приглашают на занятие «Проявка черно-белой пленки» (16+). Участники получат теоретические знания и навыки, чтобы самостоятельно проявлять пленки и получать стабильные и предсказуемые результаты. Запись и дополнительная информация по телефону +7 (965) 902-41-58 или по электронной почте ivan@cameraobscuralab.ru. Место действия: Площадь Мира.

В большом зале Филармонии выступит блестящий пианист-виртуоз Денис Мацуев вместе с красноярским симфоническим оркестром под руководством Владимира Ланде (6+). Начало в 19:00.