Таксист напал на женщину за кражу телефона, а после нашел мобильный дома

До 7 лет колонии грозит 43-летнему жителю Красноярска, который необоснованно обвинил женщину в краже и сам ограбил ее. Накануне следователи полиции направили в суд уголовное дело против него.

Инцидент произошел в Советском районе краевого центра. Мужчина-таксист, который подвозил женщину до ее дома, через некоторое время обнаружил пропажу недорогого телефона. Он решил, что его украла именно эта пассажирка, выследил ее и потребовал вернуть якобы похищенный у него гаджет.

«Не слушая объяснений женщины о том, что она у него ничего брала, нападавший ударил ее и отобрал принадлежащие ей гаджеты и деньги. Ущерб составил 8 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

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Уже после нападения на женщину мужчина нашел телефон у себя дома во время уборки. Ущерб потерпевшей он возместил в полном объеме. Как оказалось, ранее налетчик уже привлекался к уголовной ответственности — за что, не уточняется.

За грабеж с применением насилия ему грозит до 7 лет колонии со штрафом. Но он может отделаться принудительными работами.