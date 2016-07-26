БДСМ-маска и нижнее белье: в Красноярске живут самые забывчивые пассажиры такси

Красноярских пассажиров такси признали самыми забывчивыми в России. К таким выводам пришли в сервисе заказа такси «Максим» по итогам анализа количества оставленных в такси вещей. Аналитики даже составили рейтинг городов, где обращения о пропажах поступают чаще всего.

На первом месте оказался Красноярск. На втором — Иркутск, на третьем — Владивосток.

В Красноярске с начала года зафиксировали почти 4 300 обращений с просьбой вернуть забытую в такси вещь. Чаще всего пассажиры оставляют в чужих машинах телефоны, документы, ключи, сумки. Среди необычных находок в красноярских машинах такси — женское нижнее белье и БДСМ-маска.

Всего с начала 2017 года в офисы сервиса «Максим» в 178 городах России поступило более 90 тыс. обращений от забывчивых пассажиров. «Это значит, что каждый час где-то в стране 20 человек оставляют личные вещи в салоне автомобиля. При этом в некоторых городах в течение года стабильно наблюдается высокое количество обращений», — рассказывают аналитики.

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В других городах России таксисты также находили после пассажиров необычные вещи. Например, жители Иркутска забывали в такси вставную челюсть, плазменный телевизор и «записную книжку сутенера» с телефонами девушек, их клиентов и перечнем интим-услуг. В Томске, который оказался на 7 строчке рейтинга, рассеянные пассажиры оставляли в такси пневматический автомат Калашникова и детский горшок, в Ярославле — собаку чихуахуа и сотовый телефон Vertu из золота за 250 тыс. рублей. А в Хабаровске в машине водителя такси несколько дней пряталась живая игуана.

Отметим, любую оставленную в такси вещь перевозчик должен вернуть пассажиру. Для этого клиенту нужно позвонить по телефону заказа такси, сказать оператору, что именно потеряно, назвать номер телефона, с которого сделан заказ, и другие детали поездки.