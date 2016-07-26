Команда ЭХЗ вновь стала чемпионом международного турнира по шахматам

Команда ЭХЗ одержала победу на международном турнире по шахматам памяти первого президента АО «ТВЭЛ» Виталия Коновалова.



В этом году в турнире приняли АО «ТВЭЛ», АО «ПО ЭХЗ», АО «УЭХК», АО «ЧМЗ», АО «СХК», ПАО «МСЗ» и АО «ВПО «Точмаш», а также партнер Топливной компании из Казахстана АО «Ульбинский металлургический завод» (входит в НАК «Казатомпром»). Как и прежде, турнир проводился на интернет-портале «Шахматная планета» по круговой схеме, каждый игрок мог затратить на одну партию не более 10 минут.

В команде АО «ПО «Электрохимический завод» играли капитан команды Сергей Кузнецов (аппаратчик цеха регенерации), Сергей Белянцев (инженер-технолог цеха обогащения урана), Василий Холодов (инженер-технолог цеха по производству изотопов) и запасной игрок Михаил Жирнов (инженер-технолог цеха регенерации).

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Проиграв всего одну игру со счетом 1:2 Чепецкому механическому заводу, команда ЭХЗ набрала 12 очков и с уверенностью заняла первое место. На втором месте — команда АО «УЭХК», замыкает тройку лидеров — команда АО «ЧМЗ».

За пять лет проведения международного турнира Электрохимический завод трижды становился чемпионом (2014, 2016 и 2017 гг.), а один раз — бронзовым призером (2015 год).

Отметим, Виталий Коновалов, в честь которого проводится турнир, был не только выдающимся руководителем, но и талантливым шахматистом. В период своей работы на Ульбинском металлургическом заводе он выступал за сборную Казахстана по шахматам на первенстве СССР.