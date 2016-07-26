В Красноярске отметили Международный день студенческого спорта

В субботу, 16 сентября, в Красноярске на острове Татышев состоялся фестиваль Международного дня студенческого спорта.

В рамках мероприятия в Шатре Зимней универсиады-2019 прошла насыщенная праздничная программа. Для гостей были организованы шоу барабанщиков «Zanozzza», спортивные викторины, веселые старты и мастер-классы по футбольному фристайлу. Посетители Шатра могли сфотографироваться с талисманом Студенческих игр U-Лайкой.

Кроме того, на фестивале прошли соревнования среди студентов вузов по настольному теннису, волейболу, баскетболу, шахматам и мини-футболу. В спортивных дисциплинах соревновались около 40 команд из 9 вузов: СФУ, СибГУ им М.Ф. Решетнева, КГПУ им. В.П. Астафьева, КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, и других. Победители были награждены специальными кубками с символикой Зимней универсиады-2019.

Одним из главных событий праздника стала торжественная церемония посвящения в Послы Зимней универсиады-2019 красноярского призера XXII чемпионата мира по лыжному ориентированию Кирилла Веселова. Церемонию открыл руководитель Исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске Максим Уразов.

«Сегодня мы отмечаем масштабный праздник спорта и молодости! Такие события позволяют привлекать к занятию спортом как можно больше студентов, пропагандировать здоровый образ жизни среди жителей всех возрастов. Это особенно важно для Красноярска, который готовится к проведению Студенческих игр в 2019 году, — рассказал Максим Уразов. — Наша приоритетная задача проводить больше мероприятий, где любой желающий может приобщиться к массовому спортивному движению».

Кирилл Веселов отметил, что для него большая честь стать Послом Зимней универсиады-2019: «Я благодарен за оказанную возможность стать членом команды грандиозного события — Зимней универсиады-2019. Особенно приятно, что мой любимый вид спорта — лыжное ориентирование, которому я отдал много лет жизни, включен в программу соревнований. Я уверен, что мы проведем Студенческие игры на самом высшем уровне, покажем всем гостям сибирское гостеприимство и настоящую зиму».

Материалы по теме Фоторепортаж: Праздник под Шатром Как в Красноярске Шатер Зимней универсиады-2019 открывали

Также в этот день прошел «Кросс нации», в рамках которого состоялся XXXII традиционный легкоатлетический пробег «Познай себя» на 10 км и массовый забег на 2019 м, посвященный Зимней универсиаде-2019. В забеге на дистанцию в 2019 м поучаствовали свыше 1 000 человек.

В 2016 году Международный день студенческого спорта официально был признан Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) совместно с Международной федерацией студенческого спорта (FISU). Главной целью праздника является повышение роли спорта, продвижение здорового образа жизни и качественного физического воспитания среди молодежи.