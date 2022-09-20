За хищение 103 миллионов крупного красноярского и хакасского чиновника осудили к 6 годам колонии

Суд вынес приговор по громкому делу о мошенничестве с деньгами «Хакресводоканала». На скамье подсудимых оказались директор «Хакресводоканала» Олег Базиев, его заместитель Ирина Олешкевич, директор и учредитель ООО «ФКК» «Бизнес-система» Ирина Свистунова, а также бывший первый заместитель главы правительства Хакасии Александр Голышев, который в 2005-2006 годах занимал пост первого зама главы Красноярска.

По данным следователей, в 2010-2012 годы сообщники реализовали мошеннические действия, направленные на хищение денег «Хакресводоканала». Голышев руководил преступной группой и предпринимал меры для сокрытия ее деятельности. Свистунова зарегистрировала в Новосибирске коммерческую организацию ООО «ФКК «Бизнес-система» и формально трудоустроила в ООО работников «Хакресводоканала», отвечавших за финансово-хозяйственную деятельность предприятия. Базиев заключил фиктивные договоры возмездного оказания слуг, согласно которым ООО обязалось вести бухгалтерский и налоговый учет возглавляемого им предприятия. Фактически работы выполнялись силами работников «Хакресводоканала».

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Общая стоимость оказываемых услуг оценили в сумму свыше 110 млн рублей. Впоследствии, имитируя исполнение обязательств по фиктивным договорам, обвиняемые подписали акты, которые содержали не соответствующие действительности сведения об оказании услуг, и перечислили на счет ООО «ФКК «Бизнес-Система» свыше 103 млн рублей. Согласованием актов выполненных работ занималась Олешкевич. Похищенные деньги подельники распределили между собой.

Суд назначил Голышеву 6 лет лишения свободы (максимально ему грозило до 10 лет колонии), Базиеву — 5,5 лет, Свистуновой — 5 лет, Олешкевич — 2,5 года лишения свободы.

«Всем осужденным определено отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил», — рассказали в СУ СК по Хакасии.