СК: Высокопоставленный чиновник создал законспирированную преступную группу

Новое уголовное дело возбудили в отношении экс-руководителя администрации главы Хакасии, сообщили 29 мая в следственном управлении Следственного комитета по республике.

Напомним, в конце прошлого года стало известно о задержании высокопоставленного чиновника, трех его подчиненных и 4 директоров подконтрольных им коммерческих организаций за закупки медицинских товаров и медикаментов по завышенным ценам. Сумму ущерба предварительно оценили в 195 млн рублей, но в ходе расследования выяснилось, что она может увеличиться до 600 млн рублей.

Сегодня следователи сообщили о возбуждении еще одного уголовного дела, по ст. 210 УК РФ. По версии следствия, в 2015 году чиновник создал преступное сообщество из трех подразделений — первое, состоящее из трех человек, координировало работу других, второе из 4 сотрудников «Межведомственного центра организации закупок», готовило аукционную документацию и отвечало за обеспечение победы в торгах подконтрольных фирм. Еще три человека, представители коммерческих организаций, предоставляли документы для участия в торгах и собирали с победивших коммерсантов денежные средства — 10-20 % от цены заключенного контракта.

Только за 2016 год директора коммерческих организаций передали организатору преступной группы взятку в размере 79 млн рублей и автомобиль Mazda-6, стоимостью 1,6 млн рублей. Как выяснили следователи, это была лишь часть взятки — всего злоумышленники планировали получить 146 млн рублей.

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Руководитель преступного общества требовал от своих подчиненных соблюдения мер конспирации — смены телефонов и сим-карт, использования «конспиративной лексики», а также обсуждение всех вопросов только при личных встречах или в мессенджерах, не позволяющих прослушивать переговоры. Злоумышленники не афишировали свои «доходы», чтобы не привлекать к себе внимания.

Сейчас 9 из 10 членов преступной группы находятся под стражей, один из директоров коммерческих фирм остается на свободе под подпиской о невыезде.