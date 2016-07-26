Автоледи на УАЗе признали невиновной в происшествии в центре Красноярска

Участницу ДТП на ул. Марковского, когда сразу три легковых машины и два автобуса выехали перекресток на запрещающий сигнал светофора, оправдали.

Авария произошла в Красноярске на ул. Марковского рано утром 6 сентября. Автомобиль УАЗ, выехал на перекресток на зеленый сигнал светофора, но столкнулся там с Toyota Camry. Водитель иномарки дважды нарушил правила — он двигался на «красный» прямо по полосе, с которой разрешается лишь поворот. Кроме Toyota движение по улице Марковского начали еще две легковых машины и два автобуса.

Как рассказала позднее женщина-водитель УАЗа, ей на месте аварии предложили признать вину в происшествии.

Сегодня в ГИБДД рассмотрели это дело. Кроме водителя УАЗа, на комиссию приехал красноярец, ставший свидетелем происшествия. Он предоставил запись регистратора своей машины, где точно видно, что транспорт начал движение на запрещающий сигнал светофора.

Сотрудники ГИБДД признали, что виновником происшествия является водитель Toyota. Ему выписали два штрафа — 500 рублей за нарушение движения по полосам и еще 1000 рублей за проезд на красный сигнал светофора.