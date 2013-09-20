В Уярском районе перевернулся рейсовый автобус

На федеральной трассе в Красноярском крае перевернулся автобус с пассажирами.

По данным портала 112.krskstate.ru, ДТП произошло в Уярском районе, на 905 км трассы Р-255. Как пояснили в пресс-службе ГИБДД, автобус следовал по маршруту «Нижний Ингаш — Красноярск».

Известно, что в происшествии есть пострадавшие. Их количество дорожные полицейские сейчас уточняют. На месте работают экипажи ДПС, которые регулируют движение в этом районе.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю уточнили, что движение в месте аварии перекрыто в обоих направлениях.

Очевидцы рассказали, что причиной аварии стала невнимательность водителя автобуса. Он поздно увидел столкнувшиеся на повороте к поселку Жандат машины и резко затормозил. На скользкой дороге автобус занесло и он перевернулся. По данным сайта красноярского автовокзала, маршрут «Нижний Ингаш — Красноярск» обслуживает перевозчик «ИП Никитин».