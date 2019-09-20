В красноярском дворе замуровали припаркованные на тротуаре машины

В красноярском микрорайоне Солнечный установили ограждения таким образом, что несколько машин оказались запертыми на тротуаре. Фотографии результата благоустройства опубликовали в группе микрорайона в социальной сети. Как рассказали жители, столбики, отгораживающие проезжую часть от тротуара, установили во дворе дома № 80а по улице Соколовской.

«Вот только некоторые не успели уехать с тротуара до начала установки. Теперь владельцам придётся искать выход из этой ловушки. Вот только если они найдут выезд, значит, и въезд на тротуар тоже найдут», — поделился автор поста в социальной сети.

В управляющей компании «СОФ Советский», которая обслуживает этот дом, корреспонденту Newslab.ru пояснили, что жителей за неделю предупреждали о работах по установке ограждений: «Просто некоторые граждане решили, что могут не убирать свои автомобили. Мы опрашивали жителей, оставляли записки, но собственников машин найти не удалось».

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В управляющей компании добавили, что по поводу замурованных автомобилей к ним до сих пор никто не обратился.

По словам жителей, во дворе остро стоит проблема автомобилей, паркующихся на тротуарах. Красноярцы рассказывают, что неправильно припаркованную машину могут облить кефиром, из-за чего между собой жители называют Соколовскую улицу Кефирной.