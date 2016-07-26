Срок сдачи домов для лесосибирских погорельцев перенесли на три недели

Дома для погорельцев лесосибирского поселка Стрелка достроят только к 10 октября этого года. Об этом на совещании у полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло заявил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, сообщают «РИА Новости».

Проблемы со строительством новых домов в этом поселке начались еще на начальном этапе. В результате, в начале сентября руководитель компании-подрядчика признался в разговоре с главой региона, что не успевает построить все дома к 15 сентября, как это планировалось.

Тогда, разговаривая с жителями поселка, Толоконский пообещал, что все дома будут построены 25 сентября.

«По разным причинам мы не уложились в срок, — сказал Толоконский, — но работы продолжаются. Закончим, крайний срок — 10 октября».

В Министерстве строительства и ЖКХ Красноярского края задержку объяснили погодными условиями.

«Все дома сейчас находятся на этапе монтажа кровли и внутренней отделки, — говорят чиновники, — и пока идут дожди, работы затруднены. Если на этой неделе установится нормальная погода, то за три недели можно будет все закончить».

Напомним, что своих домов в Стрелке сейчас дожидается 41 семья, чье жилье и имущество сгорели во время майского пожара этого года.