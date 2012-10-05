Погорельцы из Канска получили ключи от новых квартир

Жители Канска, которые в результате весенних пожаров остались без жилья, сегодня получили ключи от новых квартир, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Жилой дом в микрорайоне Северо-Западный рассчитан на 60 квартир. Несколько лет назад его начали возводить по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Однако завершить стройку тогда подрядчик не смог, и помещения пришлось законсервировать.

Летом этого года принято решение о достройке дома. Специалисты возвели пятый этаж здания, а также сделали чистовую отделку внутренних помещений. Во всех квартирах установили бытовую технику — холодильники, электроплиты, стиральные машины и чайники.

Ход строительства дома находился под личным контролем губернатора края Виктора Толоконского. Перед строителями была поставлена задача завершить работы и до 15 сентября заселить жителей Канска в новые квартиры.

«Я хочу поблагодарить подрядчика, который за столь короткий срок достроил дом и создал комфортные условия для проживания семьям, лишившимся своего жилья в результате пожара. И пожелать всем новоселам счастья в новых квартирах», — сказал глава региона.

Губернатор осмотрел квартиры в новом доме, пообщался с жильцам и вручил им ключи.

«Мы довольны условиями проживания, — рассказал глава семьи Андрей Пукалов в ходе разговора с губернатором. — Мы с тремя детьми переехали в трехкомнатную квартиру. Параллельно с получением нового муниципального жилья активно ведём работы по восстановлению дома на месте пожара».

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В мае этого года в Канске произошел крупномасштабный пожар. Огнем были уничтожены 76 домов. В новом многоэтажном жилом доме квартиры получили 60 семей, еще трем семьям куплены квартиры на вторичном рынке.

Семь семей получат ключи от жилых помещений в конце сентября. Они выбрали для проживания новый дом, который будет сдан в эксплуатацию через 2 недели.