В Ачинском районе решили застрелить двух медведей

Ачинским охотникам разрешили уменьшить количество опасных зверей. Соответствующий приказ министра экологии и рационального природопользования Красноярского края опубликовали на официальном сайте правительства.

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Охотникам предлагается в период с 21 сентября по 30 ноября найти и застрелить на «общедоступных охотничьих угодьях Ачинского района» медведей, которые могут причинить вред людям. В приказе уточняется, что пол или возраст зверя не важны.

О том, что в Ачинском районе медведи стали выходить в населенные пункты, сообщили на прошлой неделе местные жители. В районе платформы Тимохино зверь залез на дачный участок и разорил ульи, а затем прошелся по соседним огородам.

Напомним, уже не первый год представители министерства экологии сообщают, что численность медведей в Красноярском крае слишком велика — в прошлом году их насчитали почти вдвое больше той, которая должна быть, исходя из имеющейся территории. В заповеднике «Столбы» этот показатель еще выше — здесь живет около 40 особей при «норме» в 15.