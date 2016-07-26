ЭХЗ внедряет производственную систему Росатома в зеленогорских больницах

Специалисты АО «ПО «Электрохимический завод» помогут зеленогорским медикам освоить принципы производственной системы Росатома (ПСР) и с помощью ее инструментов сделать работу городской и детской поликлиник более эффективной. Обучение медицинских работников уже началось.

Как было заявлено на первом установочном совещании в городской поликлинике клинической больницы № 42, внедрение принципов ПСР будет реализовано в амбулаторно-поликлиническом звене. Это часть большого отраслевого проекта «Бережливая поликлиника», в рамках которого Топливная компания «ТВЭЛ» выделила лечебному учреждению 5 млн рублей.

В совещании с руководителями медицинских учреждений приняли участие генеральный директор ЭХЗ Сергей Филимонов, ведущие специалисты предприятия, курирующие тему ПСР, а также руководитель приемной Общественного совета Росатома в Зеленогорске Валерий Михайлов.

Созданной совместной рабочей группе предстоит адаптировать ПСР с учетом специфики работы городской поликлиники и до 20 сентября разработать паспорт проекта, определить целевые показатели. Первый этап внедрения элементов ПСР в поликлинике должен завершиться к 1 марта 2018 года.

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«Смысл нашей совместной работы по внедрению принципов производственной системы Росатома заключается в том, чтобы сберечь время врачей и медицинского персонала, чтобы освободить специалистов от несвойственной им работы, в том числе бумажной. Ведь если система выстроена неправильно, никаких кадровых ресурсов для качественного выполнения работы не хватит. ПСР на предприятиях Росатома реализуется уже около восьми лет и дает очень хорошие результаты. Уверен, что этот универсальный инструмент будет полезен и для медицинских учреждений», — отметил Сергей Филимонов.

Как подчеркнула главный врач клинической больницы № 42 Анна Сапова, после апробации в городской поликлинике ПСР будет использоваться и в других подразделениях клинической больницы. В процесс планируют вовлекать регистраторов, медицинских сестер, фельдшеров, врачей и др.

В рамках проекта планируется перестроить работу регистратуры городской поликлиники с учетом современных стандартов коммуникации, информатизации и формирования доступной среды для маломобильных групп населения. Одновременно будет усилено звено доврачебной и профилактической помощи, для которых в

рамках проекта закупается дополнительное медицинское оборудование.