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Снег засыпал трассу в Красноярском крае
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Снег засыпал трассу в Красноярском крае

21 сентября 10:00
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20 сентября на юге Красноярского края выпал снег. Фотографии заснеженных дорог опубликовали в социальных сетях автомобилисты. Как сообщили очевидцы, осадки выпали в районе природного парка «Ергаки». По словам водителей, снегом засыпало часть федеральной дороги М-54 в районе Буйбинского перевала в Ермаковском районе Красноярского края.

На юге Красноярского края выпал снег
Фото: vk.com/krasnoyarskavto
По словам автомобилистов, снегом засыпало перевал недалеко от парка «Ергаки»
Фото: vk.com/krasnoyarskavto
В ГИБДД рассказали, что выпавшие осадки не повлияли на дорожную обстановку
Фото: vk.com/krasnoyarskavto

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Ранее в Росгидрометцентре сообщали, что в отдельных регионах Сибири пройдут сильные дожди, которые местами перейдут в снегопады: «В центральных и южных районах Красноярского края ожидаются сильные дожди, в горах Хакасии — дождь будет с мокрым снегом», — цитирует синоптиков информагентство ТАСС.

В ГИБДД рассказали, что выпавший снег не повлиял на дорожную обстановку. Автовладельцев призывают быть более внимательными в сложных погодных условиях.

Напомним, несколько дней назад снег выпадал на севере края, в городе Норильске.

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