Один человек погиб и трое пострадали в аварии на обледенелой трассе

В результате ДТП на обледенелой норильской трассе погиб один человек, еще трое получили травмы. ДТП произошло сегодня в 7 часов утра на 15 км трассы «Норильск — Алыкель».

По предварительным данным ГИБДД, водитель автомобиля Geely выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota. В результате столкновения погиб пассажир китайской машины, еще три человека получили травмы — это оба водителя и пассажир «Тойоты». Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.

На фотографиях, сделанных очевидцами, видно, что на трассе еще лежит снег, а машины получили сильные повреждения. На месте также работали спасатели.