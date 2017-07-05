Фоторепортаж: По заповедным тропам

В Хакасии завершилась образовательная экспедиция «Красноярский край: от солнечной электростанции до Спящего Саяна». 25 старшеклассников из Красноярска, Дивногорска, Иркутска и Москвы знакомились с работой природного парка «Ергаки», проходили квесты, исследовали экотропы, а также побывали на Абаканской солнечной электростанции. Смотрим, как это было!

В течение смены ребята исследовали самые посещаемые туристами экотропы в «Ергаках». Например, маршрут по Каменному городу приоткрыл ребятам тайны из жизни героев «Саянской легенды»: скалы Каменного города напоминают древние развалины, в них угадываются лики воинов в доспехах, образы животных и людей.

«На „Тропе сибирского охотника“ ребятам рассказали о промысловой охоте в Сибири, они познакомились с разнообразием охотничьих ловушек и особенностями их установки. Также они узнали, как инспекторы парка работают с фотоловушками», — пояснил директор природного парка «Ергаки» Игорь Грязин.

Далее участники смены посетили крупнейшую в Сибири Абаканскую солнечную электростанцию. На территории станции площадью 18 га установлено более 20 000 солнечных модулей. Работа одной электростанции позволяет обеспечивать около 3% потребностей города, а это один микрорайон Абакана.

«Побывав на солнечной электростанции, ребята сделали ряд исследований на тему того, как можно использовать вырабатываемую энергию для улучшения качества жизни людей. Сам парк „Ергаки“ создал все возможные условия, чтобы ребятам было интересно: выполняя задания, участники могли увидеть всю красоту этой территории», — отметила руководитель программы «Школа нового поколения» Елена Орлова.

Ярким событием смены стал маршрут экотропы по Каменному городу, где ребята узнали «Саянскую легенду». Ее сочинил в 1970-х годах местный художник Константин Луканин. Скалы напомнили ему очертания людей, и художник придумал, что здесь был древний город Саян, на который совершали набеги татарские племена.

Луканин дал скалам имена ­— это и позволило ему написать легенду о любви красавицы Ои и юноши Кулумыса и о набеге татар. Кулумыс — скала, а Оя — река, протекающая на территории Красноярского края.

«Эта экспедиция особенная — школьники смогли не только изучить экологию природного парка „Ергаки“ и промышленные объекты Абакана, — добавила руководитель проектов устойчивого развития En+ Group Мария Грачева. — Акцент был сделан на культурной составляющей: ребята узнали тайны и легенды Хакасии. В рамках проекта „Заповедная смена“ дети на практике учатся бережному отношению к природе. Экспедиции проекта являются ярким примером комплексной программы, проводимой En+ Group по защите озера Байкал и заповедных территорий. Среди них — проекты, связанные с экопросвещением, эковолонтерством, поддержкой научных исследований, внедрением бизнес-технологий в природоохранную деятельность и другие».

За фото благодарим Константина Хилько