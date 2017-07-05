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Фоторепортаж: По заповедным тропам

Фоторепортаж: По заповедным тропам

Интернет-газета Newslab.ru
05.07.2017
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Природа Хакасии прекрасна, но сурова. Нужно уметь ее понимать.

В течение смены ребята исследовали самые посещаемые туристами экотропы в «Ергаках». Например, маршрут по Каменному городу приоткрыл ребятам тайны из жизни героев «Саянской легенды»: скалы Каменного города напоминают древние развалины, в них угадываются лики воинов в доспехах, образы животных и людей.

«На „Тропе сибирского охотника“ ребятам рассказали о промысловой охоте в Сибири, они познакомились с разнообразием охотничьих ловушек и особенностями их установки. Также они узнали, как инспекторы парка работают с фотоловушками», — пояснил директор природного парка «Ергаки» Игорь Грязин.

Участники экспедиции, прошедшей в рамках всероссийского образовательного проекта En+ Group «Заповедная смена».
Экспедиция началась с квеста «Темнота на ощупь» в Хакасском краеведческом музее.
Ребятам предстояло выполнить различные задания с завязанными глазами.
Также в музее школьники узнали историю республики, познакомились с национальным музыкальными инструментами, традиционным жильем хакасов.

Далее участники смены посетили крупнейшую в Сибири Абаканскую солнечную электростанцию. На территории станции площадью 18 га установлено более 20 000 солнечных модулей. Работа одной электростанции позволяет обеспечивать около 3% потребностей города, а это один микрорайон Абакана.

«Побывав на солнечной электростанции, ребята сделали ряд исследований на тему того, как можно использовать вырабатываемую энергию для улучшения качества жизни людей. Сам парк „Ергаки“ создал все возможные условия, чтобы ребятам было интересно: выполняя задания, участники могли увидеть всю красоту этой территории», — отметила руководитель программы «Школа нового поколения» Елена Орлова.

Солнечная электростанция вырабатывает экологически чистый вид электроэнергии. Там самым она позволяет избежать сжигания 3500 т угля и выбросов около 9000 т парниковых газов.
Природный парк «Ергаки» — это особо охраняемая природная территория краевого значения. «Сердцем» парка считается горный массив Ергаки. Благодаря своим оригинальным формам, его вершины получили названия Динозавр, Конус, Птица, Черепаха, Парабола.
Некоторые из природных достопримечательностей стали визитной карточкой парка. Например, скальная гряда Спящий Саян, профиль которой напоминает силуэт лежащего на спине человека, или Висячий камень — огромный гранитный обломок, лишь незначительной своей частью удерживающийся на краю покатой скалы.
В конце каждого дня ребята обрабатывали информацию, полученную на экотропах, и к концу смены каждая группа подготовила паспорт выбранной экотропы, который включает в себя карту маршрута, протяженность, основные точки.
Также участники экспедиции разработали свои предложения, как сделать природный заповедник лучше. Это и есть главная задача образовательного квеста.

Ярким событием смены стал маршрут экотропы по Каменному городу, где ребята узнали «Саянскую легенду». Ее сочинил в 1970-х годах местный художник Константин Луканин. Скалы напомнили ему очертания людей, и художник придумал, что здесь был древний город Саян, на который совершали набеги татарские племена.

Луканин дал скалам имена ­— это и позволило ему написать легенду о любви красавицы Ои и юноши Кулумыса и о набеге татар. Кулумыс — скала, а Оя — река, протекающая на территории Красноярского края.

«Эта экспедиция особенная — школьники смогли не только изучить экологию природного парка „Ергаки“ и промышленные объекты Абакана, — добавила руководитель проектов устойчивого развития En+ Group Мария Грачева. — Акцент был сделан на культурной составляющей: ребята узнали тайны и легенды Хакасии. В рамках проекта „Заповедная смена“ дети на практике учатся бережному отношению к природе. Экспедиции проекта являются ярким примером комплексной программы, проводимой En+ Group по защите озера Байкал и заповедных территорий. Среди них — проекты, связанные с экопросвещением, эковолонтерством, поддержкой научных исследований, внедрением бизнес-технологий в природоохранную деятельность и другие».

За фото благодарим Константина Хилько

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