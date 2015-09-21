Красноярским водителям предложили бесплатно прокатиться на электричке

22 сентября во Всемирный день отказа от автомобиля, водители Красноярска получат право бесплатного проезда в электропоездах внутригородских маршрутов. Для этого при посадке в электричку им нужно будет предоставить свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС).

Специальная акция Красноярской железной дороги и компании «Краспригород» — одно из мероприятий Европейской недели мобильности, которая проходит с 16 по 22 сентября. Она пропагандирует отказ от личного автомобиля в пользу общественного транспорта, передвижение на велосипедах, поддерживает экологически чистые виды транспорта, в том числе — электропоезда.

«Этой акцией железнодорожники не только присоединяются к Европейской неделе мобильности, но и призывают красноярцев внести личный вклад в оздоровление городской экологии. Красноярск по количеству автомобилей занимает сегодня лидирующие позиции в стране. По статистике, машина есть у каждого второго жителя. В результате „всеобщей автомобилизации“, на магистралях города возникают заторы, ухудшается и экологическая обстановка. Проект „Городская электричка“, инициированный Красноярской железной дорогой — реальная альтернатива „пробкам“, и один из экологически чистых видов общественного транспорта», — рассказали в пресс-службе КрасЖД.

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В схему движения электрички входят 23 остановочных пунктов (это Красноярск и направление Красноярск — Дивногорск). 20 сентября открылась новая пассажирская платформа «Северное шоссе», в ближайших планах — строительство еще 3-х новых остановочных пунктов: «Калинина», «Бобровый Лог» и «Тихие Зори».