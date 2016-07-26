О туристическом потенциале Енисейска узнают в Казахстане

На осеннем профессиональном туристическом событии в Казахстане — выставке Astana Leisure — расскажут о туризме в Енисейске. Экспозиция будет работать в Астане три дня — с 27 по 29 сентября.

В рамках мероприятия на выставочной площадке соберутся около 3 тыс. посетителей, представляющих туристическую индустрию России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Делегаты от Красноярского края презентуют туристические возможности одного из старейших городов региона. В этом году енисейский тур „К берегам Енисея“, который ранее получил положительную экспертную оценку Ассоциации туроператоров России, Министерства культуры РФ, был официально рекомендован как вариант отдыха для российских и иностранных туристов», — уточнила специалист отдела туризма Администрации Енисейска Жанна Хмелькова.

Участники выставки смогут наладить новые бизнес-контакты и заключить контракты с туристическими компаниями, которые затем смогут информировать желающих посетить Енисейск о комплексном туре в город, почти в первозданном виде сохранивший сибирскую архитектуру 18-19 веков. Как отмечают в Администрации Енисейска, это особенно важно накануне 400-летнего юбилея города в 2019 году.

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Также на выставке Astana Leisure презентуют мобильное приложение «Енисейск». Бесплатный сервис для владельцев смартфонов поможет туристам, которые уже бывали в Енисейске или только собираются посетить город, без посторонней помощи получить информацию о достопримечательностях, истории, ознакомиться с календарем мероприятий и выбрать пешеходный маршрут для экскурсий: «Енисейск изначальный», «Деревянное кружево Енисейска», «Золотая лихорадка в Енисейске», «Город чистой веры», «Декабристы в Енисейске» и т. д. Скачать бесплатное приложение можно в магазинах Google Play и App Store.