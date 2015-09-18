В Красноярске стартовал отопительный сезон

Отопление начало поступать в дома красноярцев. Сибирская генерирующая компания приступила к запуску систем теплоснабжения и подаче тепла потребителям.

Напомним, отопительный сезон по распоряжении городской администрации стартовал сегодня, 18 сентября. Начиная с этого дня, тепло должно прийти в квартиры горожан. Жилищные организации — управляющие компании и товарищества собственников недвижимости (жилья) получили указание открыть задвижки теплового контура.

«Компания полностью готова к подаче тепла: сети заполнены теплоносителем, там поддерживается необходимый температурный режим. Запуск системы теплоснабжения является продолжительным и сложным процессом, и зависит как от теплоисточника, так и сетевой, и жилищной организаций», — подчеркнул директор Красноярской теплотранспортной компании Сергей Иванов.

Все жилые дома города получат тепло в течение 3-5 дней. Во избежание завоздушивания батарей в квартирах и домовых стояков собственникам необходимо открыть краны на радиаторах. При задержках нагревания батарей красноярцам необходимо обращаться в обслуживающую их дом жилищную организацию.

В пятницу, 15 сентября, отопление было подано в социальные объекты города: больницы, школы и лицеи, детские сады, учреждения для инвалидов и престарелых. На сегодняшний день все эти объекты в зоне обслуживания СГК получают теплоэнергию в полном объеме.

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После подключения в жилом секторе будут запущены системы теплоснабжения общественных зданий, домов культуры и высших учебных заведений, оставшихся офисных объектов. Завершить все мероприятия по началу отопительного сезона в краевом центре необходимо до 27 сентября.

Второй год подряд сети Красноярской теплотранспортной компании (КТТК, входит в структуру СГК), в межотопительный период находятся в режиме циркуляции, что позволяет существенно сократить срок включения тепла в городе. Все теплоисточники Сибирской генерирующей компании в Красноярске готовы к работе в отопительный сезон 2017-2018.