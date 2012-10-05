На улице Волочаевской завершили строительство теплотрассы

Сибирская генерирующая компания завершила вынос теплотрассы из зоны строительства автомобильной развязки у четвертого моста через Енисей.

Специалисты Красноярской теплотранспортной компании (КТТК, входит в энергохолдинг СГК) и подрядные организации построили новый участок трубопровода на Волочаевской в сжатые сроки. Закрытие лотков и засыпка тепломагистрали закончится в ближайшие дни.

Работы по выносу теплотрассы длиной свыше 1 550 м и диаметром 800 мм началась в январе текущего года, когда была утверждена проектная документация. В феврале велась подготовка территории и необходимых материалов, а в середине апреля стартовал основной этап строительства. Подрядные организации — ООО «КраТЭР» и ООО «РЭС» были заняты на объекте весь световой день.

«Строительство данного участка выполнено за пять месяцев, при проектном сроке — 7,5 месяцев. Тепломагистраль полностью готова к работе: заполнена горячей водой и поставлена на циркуляцию. Тепло в дома жителей Октябрьского и Железнодорожного районов сразу же после подписания распоряжения о начале отопительного сезона в городе будет поступать по новой теплотрассе, — рассказал заместитель директора КТТК по развитию Юрий Кулик. — Мы благодарны жителям данного района, которые с пониманием отнеслись к необходимости строительства и не препятствовали прокладке магистрали».

Реализация всего проекта завершится в 2018 году. Летом КТТК предстоит построить участок тепломагистрали длиной 122 м от дома № 11 по ул. Пастеровская до дома № 23 по ул. Корнеева.