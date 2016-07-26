Красноярская ведущая засветилась в шоу Ивана Урганта (видео)

Красноярская ведущая появилась в эфире Первого канала. Девушку показали в очередном выпуске развлекательного шоу «Вечерний Ургант». В начале передачи ведущий поясняет, что гость студии потерял на лестнице туфельку, после чего с кроссовкой большого размера по очереди подходит к присутствующим. В одной из сидящих девушек зрители узнали Вику Щапову — красноярскую ведущую утреннего шоу «Завтрак чемпионов» на «Красноярск FM» и программы «Детали» на телеканале «Прима».

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Некоторые красноярские СМИ предположили, что девушка устроилась на работу в развлекательном шоу. Сама Вика Щапова никому не комментирует свое появление на федеральном канале.

Отметим, в настоящее время радио «Красноярск FM» объявило кастинг на должность ведущей утреннего шоу «Завтрак чемпионов».