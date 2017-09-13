Баба Лена стала звездой немецкого канала

90-летняя пенсионерка Елена Ерохова, более известная как баба Лена, посетила Италию. Известная на весь мир красноярская бабушка на этот раз побывала в Риме. Фотографию на фоне Колизея путешественница опубликовала в своем аккаунте в Instagram: «Наконец-то осуществилась мечта: Рим, Италия!».

Публикация от Баба Лена Ерхова (@babushka_1927) Сен 13 2017 в 2:37 PDT





Также баба Лена стала участницей съемок передачи для крупнейшего немецкого канала RTL.

Материалы по теме Красноярская пенсионерка лечит зубы на Канарских островах

В конце августа путешественница побывала в немецком городе Кассель, куда приехала из Нового Уренгоя вместе с байкерами. Пенсионерка посетила концерт группы Cosmonautix и побывала на выставке современного искусства Documenta.

Также баба Лена встретилась с бургомистром Касселя и оставила запись в книге почетных гостей города.