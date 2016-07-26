Депутаты красноярского Горсовета оценили экологические мероприятия КрАЗа

На Красноярском алюминиевом заводе состоялось выездное заседание депутатов Красноярского городского совета. Цель встречи парламентариев и представителей РУСАЛа — оценить результаты реализации программы экологической модернизации КрАЗа.

Перед тем, как отправиться на производственные участки КрАЗа, представители депутатского корпуса познакомились с программой экологических мероприятий завода, смогли задать вопросы, волнующие избирателей.

Затем делегация представителей власти посетила корпуса электролиза, которые уже переведены на технологию Экологического Содерберга. На данный момент по этой технологии на КрАЗе работают более половины всех электролизных мощностей предприятия. Переход на технологию ЭкоСодерберга позволяет значительно снизить нагрузку на окружающую среду.

В экологическую модернизацию КрАЗа РУСАЛ инвестировал более 1 млрд рублей в 2015 году, 1,135 млрд рублей по итогам 2016 года. В 2017 году плановые расходы на «зелёную модернизацию» завода составляют около 1,5 млрд рублей.

Следующим этапом развития завода на КрАЗе видят переход на технологию инертного анода, которая практически полностью исключает эмиссию вредных газов при производстве металлов. Сегодня эта технология проходит на КрАЗе стадию промышленных испытаний, уже получен первичный алюминий с ее использованием.

Одним из важнейших пунктов экскурсии депутатов стала газоочистная установка, где работает датчик непрерывного экологического мониторинга.

«Эта система позволяет контролировать не только выбросы загрязняющих веществ, но и обеспечить стабильную работу газоочистного оборудования и корпусов электролиза в экологическом режиме», — сказал Александр Белянин, директор по экологии, защите труда и промышленной безопасности КрАЗа.

Депутаты посетили и новое литейное отделение, где будут выпускать высокотехнологичные сплавы, в частности цилиндрические слитки большого диаметра, которые востребованы в автомобильной промышленности. Расчётная мощность нового производственного комплекса составит 120 тысяч тонн продукции в год. Депутатам пояснили, что КрАЗ сохранит годовой объём производимого металла, при этом увеличит в нем долю продукции с добавленной стоимостью. Приоритет завода — выпуск высокотехнологичных сплавов.

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«Прошедшая встреча ещё раз доказывает — лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Те цифры и практики, о которых рассказало нам руководство завода, свидетельствуют, что экологическая ситуация на предприятии находится под контролем, в том числе и проверяющих органов, которые регулярно инспектируют КрАЗ. Компания продолжает финансировать как модернизацию завода, так и внедрение новых технологий. Кроме того, компания ведет большую работу в Советском районе по озеленению. Отдельный радостный момент, что компания сохраняет социальные программы для сотрудников», — сказала Татьяна Казанова, председатель Красноярского городского Совета депутатов.