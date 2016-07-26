Норильску выбрали нового мэра

Новым мэром Норильска стал генеральный директор компании «Норильский промышленный транспорт» Ринат Ахметчин. Такое решение приняли депутаты Норильского городского совета на первой сессии в новом составе.Всего на этот пост претендовало три человека: помимо Ахметчина — директор компании «Северная вода» Денис Каминский и сотрудник налоговой службы Виктор Литвиненко. Однако последний не прошел отбор, и на суд депутатов горсовета были вынесены только две кандидатуры.

Понятно, что выбор народных избранников пал на Рината Ахметчина — за него проголосовали все 35 депутатов горсовета.

До своего избрания главой города Ахметчин девять лет возглавлял компанию «Норильский промышленный транспорт». А до этого, с 2006 по 2008 год, занимал пост заместителя руководителя Горно-металлургической дирекции ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» по персоналу.

Предыдущий мэр Норильска Олег Курилов руководил городом с 2012 года.