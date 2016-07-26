Красноярцев попросили рассказать о том, какой мэр им нужен

Красноярский городской совет депутатов запустил опрос «Каким должен быть мэр?».

Жителям города предлагают определить те качества, которыми по их мнению должен обладать будущий градоначальник. В их числе: образование, управленческий опыт, репутация и так далее.

Принять участие в опросе может любой красноярец. Для этого достаточно зайти на сайт горсовета и кликнуть на баннере с названием опроса. После чего выбрать те пункты, которые кажутся важным опрашиваемому.

Промежуточные итоги опроса подведут 10 октября и передадут в конкурсную комиссию, которая будет выбирать кандидатов на пост мэра. Окончательные же результаты обобщат и передадут депутатам ближе к дню сессии горсовета, которая и выберет главу города.

Напомним, что на сегодняшний день о своем намерении претендовать на кресла мэра Красноярска заявили два человека: бывший глава Эдхам Акбулатов и депутат горсовета Владимир Владимиров.