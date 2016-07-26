На Красноярском цементном заводе прошла акция «День донора»

Работники ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») приняли участие в традиционной акции «День донора».

В этом году на территорию завода прибыл выездной мобильный комплекс Красноярского краевого центра крови № 1. За один день 46 работников предприятия сдали 20,8 литра крови.

«Мы работаем с краевым центром уже давно и каждую осень проводим на заводе акцию „День донора“. Коллеги с готовностью принимают в ней участие, так как понимают: сдать кровь — значит прийти на помощь другому человеку, спасти его здоровье и жизнь», — говорит заведующий здравпунктом ООО «Красноярский цемент» Сергей Ремжа.

Все доноры-красцемовцы получили продуктовые наборы и освобождение от работы в этот день, также им будет предоставлен дополнительный выходной с сохранением заработной платы.