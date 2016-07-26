Комбинат «Волна» представил продукцию на выставке-ярмарке «Осень на даче»

ООО «Комбинат «Волна» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») представило продукцию на красноярской выставке-ярмарке «Осень на даче».

Посетители мероприятия, состоявшегося в середине сентября в МВДЦ «Сибирь», ознакомились с различными изделиями комбината, в том числе с продукцией для дачников, садоводов и владельцев коттеджей. Специально для них на «Волне» выпускают хризотилцементные полосы различной длины и размеров, предназначенные для формирования овощных грядок, дорожек, компостов, а также распиленные поперечно трубы для обустройства цветочных клумб, колодцев, урн для мусора. Изделия можно окрашивать, на них легко наносить рисунки и надписи.

Кроме того, на выставочном стенде предприятия представили образцы кровельных материалов с защитно-декоративным покрытием — листов «Волнаколор», фасадных плит «Виколор» и «Красстоун», хризотилцементного цветного сайдинга. Последний привлек особое внимание посетителей: новинка появилась в ассортименте завода весной этого года и пока известна не всем клиентам.

Рассказывая гостям ярмарки о преимуществах продукции, специалисты «Волны» подчеркивали, что все изделия имеют привлекательный внешний вид, отличаются надежностью и высоким качеством, безопасны с экологической точки зрения, не являются горючими. К тому же, они долговечны, что важно для экономных хозяев.

«В текущем году мы значительно расширили географию участия в отраслевых выставках — представили продукцию потенциальным покупателям почти на 30 мероприятиях в разных городах России и за рубежом, — комментирует управляющий директор ООО «Комбинат „Волна“ Яков Яланский. — В 2018-м планируем столь же активно знакомить людей с нашими строительными материалами. Мы уже не раз отмечали: после проведения специализированных выставок интерес к изделиям предприятия растет».

Выставочный сезон комбинат «Волна» завершит в ноябре, когда представит продукцию на международной универсальной выставке «Таджикистан-2017» в Душанбе.